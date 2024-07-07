Усилена безопасность при досмотре на дорогах к Крыму

На подъездах к Крыму усилили досмотр

На подъездах к Крыму усилили досмотр при движении в обе стороны полуострова, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

"В период летнего сезона усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к мосту", - написал глава ведомства в своем Telegram-канале.

Старовойт объяснил принятые меры безопасностью при поездке в Крым и обратно.

Ранее в Крыму образовалась огромная пробка из тысяч машин.