Урок по профилактике детского травматизма на ж/д прошел в гимназии Люберец

Открытый урок, посвященный профилактике детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта, прошел в гимназии № 1 Люберец. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие прошло при поддержке партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги»

Беседу с учащимися 7-9 классов провел начальник ж/д станции «Люберцы-1» Иван Фролов, заместитель начальника Московско-Горьковского центра организации работы ж/д станций Юрий Шумик, а также главный инженер Московско-Рязанской дистанции пути Иван Яковцев.

«Школьникам еще раз напомнили про правила перехода через железнодорожные пути, рассказали о страшных последствиях зацепинга, а по завершении урока провели интерактивную игру, чтобы проверить, насколько хорошо дети запомнили материал. Главный посыл этого урока — убедить, что железная дорога — не место для игр и развлечений, а зона повышенной опасности», — пояснил муниципальный координатор партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Иван Игнатов.

Он добавил, что еще одной темой встречи стала езда на электросамокатах. Детям объяснили, как правильно пользоваться этим транспортом, какие риски он несет, и какие правила безопасности необходимо соблюдать при езде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.