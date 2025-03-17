Участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе откроют в 2026 году в Москве

Финишный участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе соединит дорогу с Московским скоростным диаметром. Транспортный объект планируют открыть осенью 2026 года, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что дорога Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе считается одной из наиважнейших дорожных строек в городе. Произведен осмотр финишного участка.

Благодаря ему юг и север Москвы будут соединены друг с другом сквозной магистралью. Объект, при этом, не очень крупный. Тем не менее, он сложный.

В рамках строительства возводят и проводят реконструкцию 14 километров дорог. Среди них и четыре искусственных объекта: тоннель через улицу Поляны, путепровод через железнодорожные пути МЦД-2, эстакада-съезд на улицу Поляны в сторону МКАД, путепровод по Варшавскому шоссе.

Уровень готовности участка составляет 18%. Движение по нему собираются запустить осенью 2026 года.