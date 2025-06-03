Учащиеся проехались 22,3 млн раз на автобусах «Мострансавто» по картам «Стрелка»

С 1 сентября по 31 мая школьники и студенты Московской области совершили более 22,3 млн поездок по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности в автобусах «Мострансавто». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Самым популярным маршрутом среди учащихся стал № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» — более 234 тыс. поездок за учебный год. В Мострансавто выделили ТОП-3 подразделения по объему перевозок на всех маршрутах: МАП № 12 г. Ногинск — более 3,2 млн поездок, МАП № 10 г. Королев — более 2,2 млн операций, МАП № 11 г. Балашиха — более 1,9 млн трансакций.

В мае 2025 года студенты и школьники совершили свыше 2,3 млн поездок по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности в автобусах компании.

Карты «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности предоставляют скидку от 50% до 99% на проезд. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда. Оборудование для оплаты проезда гарантированно распознает зачисленные на карту деньги до 1 суток. Если карту «Стрелка» заблокировали или внесли в стоп-лист, нужно обратиться на сайт https://strelkacard.ru, где в личном кабинете можно вывести карту из стоп-листа.

Если самостоятельно сделать это не получается, можно связаться с оператором системы по номеру телефона: 8 (800) 100-77-90 или написать письмо на info@strelkacard.ru. Даже если на балансе есть деньги, то перевозчик не может их списать, когда карта находится в стоп-листе. Таким образом, проезд будет считаться неоплаченным.

Действующее законодательство не предоставляет право бесплатного проезда для детей до 16 лет. Установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения взрослого.

Специалисты компании внимательно отслеживают и проверяют все сообщения, связанные с информацией о высадке детей. В каждом случае меры по урегулированию ситуации принимаются в зависимости от обстоятельств происшедшего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.