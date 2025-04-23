Учащиеся Подмосковья совершили свыше 19 млн поездок с начала учебного года

С 1 сентября школьники и студенты Подмосковья на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто» зафиксировали более 19 млн трансакций по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В апреле в среднем учащиеся Московской области совершают по будням больше 107 тыс. поездок. Самыми востребованными с начала учебного года у них стали маршруты МАП № 10 г. Королев: № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» — более 200 тыс. поездок и № 21 «ст. Пушкино — Красноармейск» — около 160 тыс. операций. Почти 152 тыс. трансакций зафиксировано на маршруте № 21 «ст. МЦД Подольск — ул. Академика Доллежаля, 19» (МАП № 5 г. Подольск).

По картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Скидка на проезд по данным картам составляет от 50% до 99%. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда. Оборудование для оплаты проезда гарантированно распознает зачисленные на карту деньги до 1 суток. Если карту «Стрелка» заблокировали или внесли в стоп-лист, нужно обратиться на сайт, где в личном кабинете можно вывести карту из стоп-листа. Если самостоятельно сделать это не получается, можно связаться с оператором системы по номеру телефона 8 (800) 100-77-90 или написать письмо на info@strelkacard.ru. Даже если на балансе есть деньги, то перевозчик не может их списать, когда карта находится в стоп-листе. Таким образом, проезд будет считаться неоплаченным.

Действующее законодательство не предоставляет право бесплатного проезда для детей до 16 лет. Установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения взрослого. Специалисты компании внимательно отслеживают и проверяют все сообщения, связанные с информацией о высадке детей. В каждом случае меры по урегулированию ситуации принимаются в зависимости от обстоятельств происшедшего.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.