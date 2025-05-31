У самолета потек топливный бак: порядка 150 россиян застряли в аэропорту Египта

Mash: 150 россиян не смогли вылететь из Египта из-за проблем с баком самолета

Около 150 туристов застряли в аэропорту Египта из-за самолета, у которого потек топливный бак. Если столько же путешественников ждут вылета в аэропорту Екатеринбурга, сообщает Mash .

Россияне должны были вылететь из Шарм-эш-Шейха в столицу Урала в пятницу около 18:00. Рейс выполняла авиакомпания Almasria Universal Airlines.

Во время полета что-то пошло не так. У авиасудна возникли проблемы с баком. Самолет вынужден был полтора часа кружить над Синайским заливом, чтобы выжечь горючее. Затем он приземлился обратно. После этого авиалайнер отправился на ремонт.

Находившиеся на борту россияне написали, что их разместили в отеле. Им придется ждать, пока не заменят борт.

В это же время в аэропорту Кольцово 150 человек ждут своего вылета в Египет. Они должны были вылететь в 00:45, но рейс постоянно откладывают. Пассажиры заявляют, что авиакомпания и туроператор никакой информации им не предоставляют.

Ранее рейс Москва — Турция не мог вылететь более суток из-за атак дронов. Его переносили несколько раз.