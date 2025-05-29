Рейс Москва — Турция не мог вылететь более суток из-за атак дронов

Рейс Москва — Анталья (XC8322) задержали более чем на сутки в столичном аэропорту из-за атак беспилотников, сообщает «Осторожно, новости» .

Он должен был вылететь в Турцию еще 28 мая в 02:45. Но рейс несколько раз переносили из-за атак дронов.

Как рассказали пассажиры, им не предоставили гостиницу и трансфер, а просто отправили всех домой.

Сначала рейс перенесли на 29 мая в 03:30, но затем его снова задержали на два часа из-за новой волны БПЛА.

В итоге в ночь на четверг самолет все же смог вылететь в Анталью.