У самолета «Аэрофлота» после посадки в Дубае разрушилась стойка шасси
Фото - © Fedor Leukhin. VVO_0651/Wikipedia.org
Разрушение обоих пневматиков на правой стойке шасси произошло у самолета «Аэрофлота» при посадке в аэропорту Дубая в понедельник, 3 сентября, сообщается на Telegram-канале «Авиаторщина».
Boeing 737 (RA-73099) нацпера вылетел из московского аэропорта Шереметьево со 150 пассажирами на борту в ОАЭ 2 сентября. Он выполнял рейс SU524.
Лайнер благополучно приземлился и доставил пассажиров в аэропорт Дубая. После этого экипаж воздушного судна освободил взлетно-посадочную полосу и приступил к рулению к месту стоянки.
В какой-то момент пилоты услышали хлопок. По воздушному судну прошла вибрация. Руление было прекращено, на помощь был запрошен тягач.
Инженерно-технический персонал осмотрел Boeing. В результате проверки было обнаружено разрушение обоих пневматиков на правой стойке шасси с полной потерей давления. Иных повреждений не было зафиксировано.
Лайнер допустили к полетам после замены третьего и четвертого колес. Он вылетел обратным рейсом SU525 в Москву с шестичасовой задержкой.
Ранее бортпроводнику «Аэрофлота» стало плохо во время рейса в Москву. По прибытии в Шереметьево его госпитализировали.