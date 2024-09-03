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У самолета «Аэрофлота» после посадки в Дубае разрушилась стойка шасси

Разрушение обоих пневматиков на правой стойке шасси произошло у самолета «Аэрофлота» при посадке в аэропорту Дубая в понедельник, 3 сентября, сообщается на Telegram-канале « Авиаторщина ».

Boeing 737 (RA-73099) нацпера вылетел из московского аэропорта Шереметьево со 150 пассажирами на борту в ОАЭ 2 сентября. Он выполнял рейс SU524.

Лайнер благополучно приземлился и доставил пассажиров в аэропорт Дубая. После этого экипаж воздушного судна освободил взлетно-посадочную полосу и приступил к рулению к месту стоянки.

В какой-то момент пилоты услышали хлопок. По воздушному судну прошла вибрация. Руление было прекращено, на помощь был запрошен тягач.

Инженерно-технический персонал осмотрел Boeing. В результате проверки было обнаружено разрушение обоих пневматиков на правой стойке шасси с полной потерей давления. Иных повреждений не было зафиксировано.

Лайнер допустили к полетам после замены третьего и четвертого колес. Он вылетел обратным рейсом SU525 в Москву с шестичасовой задержкой.

Ранее бортпроводнику «Аэрофлота» стало плохо во время рейса в Москву. По прибытии в Шереметьево его госпитализировали.