Бортпроводнику «Аэрофлота» стало плохо во время рейса в Москву

Бортпроводнику авиасудна Airbus A321 (RA-73714), выполнявшего в понедельник рейс SU1483 из Красноярска в Москву, стало плохо посреди полета, сообщает Telegram-канал « Авиаторщина ».

Он сообщил о плохом самочувствии спустя 1,5 часа после вылета из Емельяново. Это произошло до приема пищи. В тот момент борт летел над Тюменской областью.

Командиру авиалайнера доложили об ухудшившемся состоянии здоровья одного из членов экипажа. Бортпроводнику была оказана первая помощь, после чего его отстранили от исполнения обязанностей. Борт обслуживали всего четыре члена экипажа.

При подлете к Ярославлю пилоты запросили у диспетчеров скорую помощь на борт по прибытию в Шереметьево. Но сигнал срочности не стали объявлять. При подлете к Москве пилоты запросили спрямление.

Самолету была обеспечена приоритетная посадка. По прибытии в Шереметьево бортпроводника госпитализировали.

Росавиация начала расследование данного авиационного инцидента. Для этого будет создана специальная комиссия.