У 12-летней девочки пошла кровь в самолете во время ожидания рейса в Турцию

Ребенку стало плохо в душном самолете во время ожидания вылета в Турцию, у девочки пошла кровь из носа, сообщает SHOT .

Пассажиры рейса Azur Air Москва — Анталья ждали вылета в Boeing 767-300 без кондиционеров. Спустя время 12-летняя девочка начала жаловаться на ухудшение самочувствия, после чего у нее пошла кровь из носа.

Девочку увели в здании столичного аэропорта Внуково. Там родители организовали ей медицинскую помощь. Сейчас школьница чувствует себя хорошо.

Рейс в Анталью задерживается уже на шесть с половиной часов, около 320 пассажиров во второй раз собрались в очередь и ждут посадку.