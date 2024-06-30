320 пассажиров более пяти часов ждут своего рейса в Турцию в столичном Внуково
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320 пассажиров в столичном аэропорту Внуково не могут вылететь в Анталью уже более пяти часов. Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air должен был вылететь в 03:15, сообщает SHOT.
Пассажиры рассказали, что, попав в душный самолет, они находились в нем более получаса. Людям на борту не включили кондиционер и не раздали воду, а потом экипаж попросил всех выйти.
Пассажиры снова оказались в здании аэропорта.
По словам уставших россиян, их рейс переносили около десяти раз.
До этого вылет этого же самолета из Антальи в Москву задержали более чем на пять часов.