Turkish Airlines возобновила рейсы в Москву

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы с местных курортов в российскую столицу. Первый лайнер приземлится в московском аэропорту в пятницу днем, сообщает РИА Новости .

«Рейс Анталья-Москва вылетел в 07:27 (время совпадает с мск — ред.)», — заявили в пресс-службе в турецкой компании.

Согласно данным портала Flightradar24, первый самолет Turkish Airlines приземлится в столичном аэропорту Внуково в 11:35.

Накануне турецкая авиакомпания отменила все авиарейсы в РФ из аэропортов Антальи, Даламана и Бодрума. Туроператоры в срочном порядке пытались решить вопрос с возвращением россиян на Родину. Так, под отмену попали не менее 16 рейсов из Антальи, которые должны были направиться в Москву и Петербург.