ЦППК запускает функцию быстрого прохода к поездам для федеральных льготников

В Подмосковье с 22 июня для федеральных льготников заработает функция быстрого прохода к поездам. Льготникам больше не нужно оформлять разовый льготный билет в кассе ЦППК перед каждой поездкой. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

Теперь федеральным льготникам достаточно раз в год обратиться в кассу и активировать функцию на социальной карте, а потом просто прикладывать ее к турникету или валидатору при поездках в пределах Москвы и Подмосковья.

«Главное — соблюдать правила и валидировать карту на входе и на выходе, иначе функция будет недоступна, а для возобновления придется снова обратиться к кассиру. Мы продолжаем развивать возможности нашей цифровой системы и масштабировать ее на все категории пассажиров», — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Технология быстрого прохода будет доступна для федеральных льготников на 333 станциях Москвы и области, где есть валидаторы или турникеты. Она позволяет существенно ускорить время прохода на посадку к поездам ЦППК, поскольку больше не нужно обращаться в кассу при каждой поездке. Если на остановочном пункте нет валидирующих устройств, то, как и раньше, для проезда оформляется разовый льготный билет в кассе или БПА.

В число федеральных льготников входят люди с ограниченными возможностями, ветераны боевых действий, труженики тыла и другие категории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.