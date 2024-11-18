ЦППК и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начали сотрудничать

ЦППК и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заключили соглашение о сотрудничестве. Компания будет оказывать добровольческой организации содействие в поиске и спасении потерявшихся и дезориентированных людей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Соглашение о социально значимом сотрудничестве подписали первый заместитель генерального директора ЦППК Владимир Булак и председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. Мероприятие прошло сегодня в рамках десятого юбилейного межрегионального форума, который проводит добровольческий поисково-спасательный отряд (ДПСО).

«Подписание носит важный социальный характер, поскольку напрямую касается безопасности людей. Каждый день мы перевозим почти 2 млн пассажиров, среди которых могут быть и люди, оказавшиеся в сложной ситуации. Наши сотрудники помогали пассажирам и по своей инициативе взаимодействовали с представителями „ЛизаАлерт“. Именно такие случаи положили начало сегодняшнему партнерству. Мы являемся социально ответственной компанией и регулярно рассказываем в различной форме о правилах нахождения на инфраструктуре, проводим тематические уроки в детских садах и школах — готовим подрастающее поколение, осуществляем совместные рейды безопасности с полицией на станциях. Уверен, что наше сотрудничество с „ЛизойАлерт“ выведет эту работу на совершенно новый уровень», — сказал первый заместитель генерального директора ЦППК Владимир Булак.

В ЦППК работает более 10 тыс. сотрудников, большинство из которых ежедневно взаимодействует с пассажирами и друг с другом, что позволяет быстро передавать и собирать нужную информацию.

Такой оперативный обмен сведениями поможет сократить ценное время поиска пропавших и спасти не одну жизнь.

«В рамках нашего форума мы подписали соглашение между Центром поиска пропавших людей и ЦППК, крупнейшим пригородным железнодорожным перевозчиком России. Сотрудничество включает разработку профилактики, реагирования и взаимного информирования, а также поспособствует повышению культуры безопасности на железной дороге. Для нас это огромный шаг вперед, ведь пригородными поездами пользуются миллионы человек, и среди них могут быть люди, которых прямо сейчас ищут и ждут дома их родные и близкие», — отметил председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

В свою очередь, добровольцы «ЛизаАлерт» могут помогать в обучении сотрудников ЦППК быстро и эффективно определять, кто из пассажиров нуждается в помощи и какие для этого предпринимать шаги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.