Цены на вторичном рынке автомобилей: прогноз на ближайшие месяцы

На вторичном рынке автомобилей рост цен возможен в пределах 10% в мае и летние месяцы. Ситуация, связанная с падением продаж в первые месяцы 2025 года, должна стабилизироваться во втором квартале, сообщили РИАМО в пресс-службе ГК «Автодом».

В 2025 году в России прогнозируется незначительное повышение цен на автомобили. После распродажи складских запасов цены стабилизируются во втором квартале. Факторами роста могут являться повышение утилизационного сбора, рост затрат на логистику и таможенные пошлины, считаю эксперты ГК «Автодом».

По их мнению, на вторичном рынке рост цен возможен в пределах 10%. Падение продаж автомобилей с пробегом в начале 2025 года можно объяснить несколькими факторами, такими как давление на спрос ключевой ставки и дальнейшее снижение процента кредитных сделок, укрепление курса рубля, которое непосредственно влияет на ценообразование.

«Ситуация на рынке автомобилей с пробегом должна стабилизироваться во втором квартале текущего года. При этом следует учитывать более доступную стоимость автомобиля с пробегом по сравнению с новыми авто. Таким образом, в 2025 году как новые, так и авто с пробегом в России будут не сильно, но дорожать», — заявили в пресс-службе ГК «Автодом».