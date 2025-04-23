Цены на такси в России за год увеличились на 22%

Цены на такси в России за последний год увеличилась на 22%. Средний чек по всем регионам в первом квартале этого года вырос до 460 рублей по сравнению с таким же периодом 2024 года, пишут « Известия ».

На фоне роста цен число поездок на такси резко сократилось. Так, в первом квартале их количество снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам экспертов, рост цен на такси в этом году скорее всего продолжится. На это повлияет нехватка кадров в отрасли и рост стоимости обслуживания машин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2012 года благодаря городской программе поддержки таксомоторных предприятий была частично компенсирована стоимость приобретения 92 тысяч транспортных средств.