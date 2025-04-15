Таксомоторные компании в Москве получили 2,49 млрд рублей субсидий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2012 года благодаря городской программе поддержки таксомоторных предприятий была частично компенсирована стоимость приобретения 92 тысяч транспортных средств, сообщает газета «Известия» .

«Общая сумма субсидий — 2,49 млрд рублей. Субсидия выдается только на автомобили с экологическим классом 5 и 6 и на электромобили, произведенные в Москве, для них предусмотрен повышающий коэффициент 2,5», — отметил глава города.

В настоящее время в Московской области и столице работает около 200 тысяч такси. За прошедший год автопарк увеличился на 15%. Средний возраст машин составляет 3,2 года. Москва обладает одним из самых современных таксопарков в Европе. Планируется, что к 2030 году электромобили составят примерно половину всего парка.

В минувшем году услугами такси воспользовались свыше 632 миллионов человек, а ежедневный пассажиропоток достиг рекордной отметки в 1,73 миллиона.

За последние 15 лет рынок таксомоторных перевозок был полностью легализован. С прошлого года в столице проводится аттестация водителей такси, которая с 1 марта текущего года стала обязательной. Кроме того, в 2023 году службы заказа такси, согласно новому закону, несут ответственность перед своими клиентами.