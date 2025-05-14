Цены на такси могут взлететь в России из-за нового закона о локализации

Цены на такси в России могут взлететь в несколько раз из-за принятого закона о локализации автомобилей, сообщает MSK1.ru .

Накануне Госдума приняла сразу во II и III чтениях законопроект, согласно которому в России вводятся требования к уровню локализации автомобилей такси. Так, для перевозки пассажиров будут допускаться только машины отечественного производства.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, которые способствуют увеличению стоимости на услуги таки. Среди них — дефицит автомобилей и переход водителей в серую зону. Пр этом они уверены, что текущих условиях российская автомобильная промышленность не сможет обеспечить требуемые объемы производства.

«Ввиду ухода значительной части машин в серую зону не будет того эффекта для отечественного производителя, на который рассчитывают законодатели», — заявил председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.