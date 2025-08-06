«Центральная ППК» начала обновление ж/д станции Большая Волга в Дубне

На береговой платформе станции Большая Волга в Дубне заменят железобетонные конструкции, уложат 1 тыс. кв. м брусчатого покрытия, проведут новое освещение и не только. Специалисты «Центральной ППК» уже приступили к работам. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В рамках этих работ планируется замена железобетонных конструкций платформы — плит и фундаментных блоков; строители проведут обустройство гидроизоляции и укладку почти 1 тыс. кв. метров нового брусчатого покрытия. Также будет установлено современное экономичное светодиодное освещение.

Кроме того, здесь появятся скамейки и урны, а также отремонтируют сход с платформы, который ведет к железнодорожным путям.

Станция Большая Волга расположена в городе Дубна Московской области. В течение прошлого года ею воспользовались более 262 тыс. пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.