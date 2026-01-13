«Целая колонна»: огромная пробка из самосвалов со снегом образовалась в Москве

На Ярославском шоссе в Москве образовалась пробка из самосвалов, вывозящих снег

Вывозящие снег самосвалы застряли в пробке в Москве. Грузовики на трассе скопились в одну большую колонну, сообщает «Осторожно, Москва» .

Спецтехника попала в пробку на выезде с Ярославского шоссе на внешнюю сторону ТТК. Проезжающие мимо автолюбители запечатлели, как на дороге одна за другой стоят грузовые автомобили со снегом.

В Москве проводят работы по устранению последствий сильного снегопада. На дорогах и улицах города можно заметить много спецтехники. Снег сначала «выметают», а затем вывозят на специальные пункты и плавят.

Ранее синоптики заявили, что высота сугробов в Москве приближается к полуметровой отметке. В понедельник она достигла 43 см.

