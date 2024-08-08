сегодня в 14:30

Три вокзала закрыли для пассажиров в Курской области

Поезда в Курской области продолжают ходить по штатному расписанию, за исключением движения в Суджанском и Кореневском районах, где закрыли вокзалы, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Движение поездов в Курской области из-за атаки ВСУ не приостановлено. Однако на станциях Суджа, Коренево и Псел временно закрыты вокзалы.

В целях безопасности инфраструктуру дополнительно осматривают. Также для персонала проводят инструктаж.

Без дополнительных сборов можно вернуть билеты, в том числе невозвратные, на поезда дальнего следования от/до станций Курск, Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский.

Напряженная обстановка в Курской области сохраняется с 6 августа из-за атаки ВСУ. Сильному обстрелу подвергся город Суджа. По словам сына священника Свято-Троицкого храма Евгения Шестопалова-младшего, город превратился в руины.