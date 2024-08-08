«Суджи больше нет»: священника из Курской области не пустили в город

Священник Евгений Шестопалов, укрывавший в храме людей, попытался вернуться в Суджу, но его не пустили в город, сообщает « Подъем ».

Ранее он записал видеообращение, в котором рассказал о постоянных обстрелах Суджи, из-за которых город оказался разрушен. Люди прятались в Свято-Троицком храме. Их удалось эвакуировать. Сейчас они находятся в безопасности.

Сын священника Евгений Шестопалов-младший рассказал, что в четверг отец попытался вернуться в Суджу, дабы вывезти оттуда оставшихся людей. Однако военные туда никого не пускают, так как были взорваны все мосты. Кроме того, те, кто остались в городе, не могут выехать.

По словам Евгения Шестопалова-младшего, сам он вместе с семьей, находясь под обстрелами, выехал из Суджи в первый день нападения ВСУ. Мужчина даже не может представить, какая обстановка складывается в городе.

«Что там с домами — неизвестно. Суджи там нет больше, там руины», — отметил сын священника.

Он также добавил, что с отцом все в порядке.