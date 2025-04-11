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Три рейса задерживаются на прибытие во Владивосток из-за тумана

Три рейса из Москвы задерживаются с прибытием в аэропорт Владивостока из-за тумана в Приморье, борт из Якутска ушел на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает РИА Новости .

Метеоусловия повлияли на работу воздушной гавани.

«В связи с метеоусловиями (туман) сегодня, 11 апреля, несколько рейсов на прилет задерживаются)», — говорится в сообщении аэропорта.

Рейс S7 6208 из Якутска был вынужден уйти на запасной аэродром в Хабаровске.

Ранее из-за густого тумана семь самолетов, следовавших в курортный город, были вынуждены совершить посадку в запасных аэродромах — Грозном, Махачкале и Минеральных Водах.