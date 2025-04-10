Требуйте понятых: как защитить свои права при проверке на состояние опьянения

Юрист: отказ от продувания в алкотестер может иметь серьезные последствия

Юрист по гражданско-правовым отношениям, общественный деятель Илона Гуськова рассказала, как защитить свои права, когда сотрудник ДПС требует прохождения медицинского освидетельствования, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметила эксперт, требовать освидетельствования сотрудник может только в случае подозрений, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Основанием для этого могут послужить нарушенная координация движений, неадекватное поведение, запах алкоголя изо рта и показания алкотестера.

Отказ от процедуры может иметь серьезные последствия.

«Если вы отказываетесь от продувания в алкотестер, то данное поведение автоматически считается основанием для направления на медицинское освидетельствование», — предупредила Гуськова.

Отказ в медицинском учреждении от обследования приравнивается к признанию себя пьяным, за что следуют административная ответственность и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей.

Чтобы защитить свои права при абсолютной трезвости, юрист рекомендовала следовать ряду правил. На месте остановки у сотрудника ДПС стоит запросить данные и записать их, затем надо убедиться в исправности алкотестера — можно потребовать соответствующие документы, также лучше требовать двух понятых или записи процесса на видео. При несогласии с результатами алкотестера водитель может потребовать направление на медицинское освидетельствование.