Трамвайную линию на проспекте Академика Сахарова откроют до конца 2025 г

Новую трамвайную линию на проспекте Академика Сахарова в Москве откроют до конца года. Также специалисты реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Длина нового отрезка составит более 2 км. Трамвайная линия пройдет по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой от станции метро «Чистые пруды» до площади трех вокзалов.

В будущем благодаря данному отрезку можно будет создать два диаметральных трамвайных маршрута. Они свяжут 19 районов Москвы: от метро «Университет» до МЦД Новогиреево, от метро «Чертановская» до Метрогородка.

Изменения коснутся около 2 млн человек. Это жители юго-запада, юга, востока и центра города. Им станет удобнее добираться в том числе до административных и финансовых учреждений.

В Москве расширяют трамвайную сеть, а также восстанавливают исторические маршруты. Так, например, власти хотят возобновить движение на Трифоновской улице до Рижской площади.

Столица также планирует на 100% завершить обновление трамвайного парка в ближайшие два года, а до 2030 года — завершить реконструкцию четырех депо и перепрофилирование бывшего 7-го троллейбусного парка на Нагатинской улице в новое трамвайное депо Нагатинское.

Ранее стало известно, что в 2024 году число пользующихся московскими трамваями выросло на 20%. Также Собянин рассказал, что в Москве планируют отремонтировать все трамвайные депо за 5 лет.