В Москве планируют отремонтировать все трамвайные депо за 5 лет

К 2030 году в столице отремонтируют все трамвайные депо

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах правительства столицы по ремонту трамвайных депо: все их могут обновить уже к 2030 году, сообщает «Царьград» .

«Я уверен, что до 2030 года все трамвайные депо будут реконструированы. И будут уже находиться в таком современном виде. Поздравляю всех любителей московского трамвая, их с каждым годом становится больше и больше», — сказал Собянин.

10 апреля глава города торжественно открыл обновленное трамвайное депо им. П. Л. Апакова, оно считается старейшим и после комплексной реконструкции представляет собой пример идеального ремонта.

По словам Собянина, в 2024 году число пользующихся московскими трамваями выросло на 20%. Это стало результатом совместной огромной работы строителей, путейцев и рабочих на линиях. С учетом востребованности власти столицы также приняли решение о расширении трамвайных путей и строительстве новых линий.