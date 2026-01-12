сегодня в 11:35

Трамваи могут задерживаться из-за снега в Москве

Движение трамваев в столице в понедельник осложнено из-за необходимости регулярной расчистки стрелочных переводов от снега, сообщает ТАСС .

Как уточнили в пресс-службе Московского метрополитена, трамвайное движение в мегаполисе осуществляется с учетом сложных погодных условий.

Пассажиров попросили быть внимательными и следить за информацией, которая поступает от водителей городского общественного транспорта.

Ранее пробка из трамваев образовалась около станции метро «Пролетарская».

