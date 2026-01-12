Трамваи могут задерживаться из-за снега в Москве
Фото - © Наталья Селиверстова/РИА Новости
Движение трамваев в столице в понедельник осложнено из-за необходимости регулярной расчистки стрелочных переводов от снега, сообщает ТАСС.
Как уточнили в пресс-службе Московского метрополитена, трамвайное движение в мегаполисе осуществляется с учетом сложных погодных условий.
Пассажиров попросили быть внимательными и следить за информацией, которая поступает от водителей городского общественного транспорта.
Ранее пробка из трамваев образовалась около станции метро «Пролетарская».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.