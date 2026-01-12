Пробка из трамваев образовалась около станции метро «Пролетарская» в Москве

Предварительная причина образовавшейся пробки — последствия снегопада в мегаполисе.

Пять трамваев стоят рядом со станцией «Пролетарская». Как отметили пассажиры, водители не сообщают, когда они вновь смогут поехать по маршрутам.

Ранее столичный Дептранс предупреждал, что утром в понедельник на городских дорогах загруженность составляет 6 баллов. Для поездок москвичам и гостям города посоветовали пользоваться метро, на автомобиле лучше выезжать после 20:00.

