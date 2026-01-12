Пробка из трамваев образовалась около станции метро «Пролетарская» в Москве
Фото - © Телеграм-канал «Осторожно, Москва»
Из-за непогоды в столице возле станции метро «Пролетарская» образовалась пробка из трамваев, сообщает «Осторожно, Москва».
Предварительная причина образовавшейся пробки — последствия снегопада в мегаполисе.
Пять трамваев стоят рядом со станцией «Пролетарская». Как отметили пассажиры, водители не сообщают, когда они вновь смогут поехать по маршрутам.
Ранее столичный Дептранс предупреждал, что утром в понедельник на городских дорогах загруженность составляет 6 баллов. Для поездок москвичам и гостям города посоветовали пользоваться метро, на автомобиле лучше выезжать после 20:00.
