Тестовый трамвай проехал по Трифоновской улице до Рижской площади в Москве

Первый тестовый трамвай проехал по Трифоновской улице до Рижской площади в Москве после 30-летнего перерыва, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Восстановление участка по Трифоновской улице до Рижской площади — долгожданный проект, который мы реализуем по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Движения трамваев здесь не было с 1995 года — почти 30 лет», — сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр добавил, что открытие трамвайного движения значительно повысит транспортную доступность района и комфорт пассажиров.

Дептранс приступил к тестированию восстановленной трамвайной линии от улицы Образцова до Рижской площади. Новый трамвай «Львенок-Москва» успешно преодолел участок без контактной сети длиной около 4 км на автономном ходу, используя увеличенный запас электроэнергии.

Также эксперты проверили, как вагон проходит по обновленному участку и убедились в отсутствии серьезных замечаний по габаритам.

Кроме того, на сегодняшний день на Трифоновской улице и у Рижской площади завершили основные путевые работы. В ближайшее время специалисты завершат благоустройство и оборудуют платформу на остановках. Движение трамваев до Рижской площади планируется запустить до конца 2025 года.

Ранее стало известно, что на финальном этапе обновления трамвайного парка в столицу прибыл первый трамвай «Львенок-Москва» из новой поставки. Сейчас вагон находится в открытом после реконструкции депо им. Апакова.