Столица получила первый трамвай «Львенок-Москва»

На финальном этапе обновления трамвайного парка в столицу прибыл первый трамвай «Львенок-Москва» из новой поставки. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Сейчас вагон находится в открытом после реконструкции депо им. Апакова. В ближайшее время пройдут приемка, обкатка, затем «Львенок-Москва» начнет перевозить пассажиров. Всего в столицу поставят 100 таких вагонов за 2 года.

Данный трамвай может проезжать участки без контактной сети. Благодаря этому график движения будет стабильным, а еще это позволит столице снизить затраты на инфраструктуру. «Львенок-Москва» оснащен системой увеличенного автономного хода с запасом более 4 км.

В трамвае есть климат-контроль, зарядки, мультимедийные экраны, места для колясок и велосипедов, камеры видеонаблюдения. Внутри низкий пол у всех дверей для удобства пассажиров, в кабине водителя — система «Антисон». «Львенок-Москва» сможет перевозить до 150 человек.

Москва — лидер среди мегаполисов по темпам обновления трамвайного парка. На данном этапе заменены 97% вагонов.

Ранее 220-й маршрут электробусов запустили в Москве. Он будет проходить от станции метро «Теплый Стан» до МЦД Кокошкино.