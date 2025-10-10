Тематический поезд «Учителю и ученику» запустили в московском метро

Российское военно-историческое общество (РВИО) ко Дню учителя запустило тематический поезд «Учителю и ученику». Теперь узнать об истории России можно прямо в метро, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Во время поездки в брендированном составе пассажиры вспомнят школьные уроки истории. Они смогут узнать больше о ключевых исторических событиях страны, биографии известных деятелей науки, культуры, политиков, информацию о мемориалах и памятниках, созданных РВИО.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина городской транспорт делают еще комфортнее. Теперь во время поездки пассажиры могут обогатить свои знания и получить полезную информацию.

«Вместе с Российским военно-историческим обществом мы запустили уже 17 тематических поездов. Новый брендированный состав «Учителю и ученику» будет курсировать по Сокольнической линии в течение 6 месяцев», — рассказал Ликсутов.

Также Москва активно расширяет сеть экологичного наземного транспорта. Самые современные и экологичные электробусы российского производства курсируют в мегаполисе с 1 сентября 2018 года.

