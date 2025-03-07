Тематические троллейбусы запустили в Крыму в преддверии 8 Марта
В честь 8 Марта в нескольких крупных городах Крыма по традиции запустили тематически оформленные троллейбусы, сообщает «Крым 24» со ссылкой на Минтранс РК.
Праздничный транспорт уже вышел на маршруты в Симферополе, Алуште, Ялте и Керчи.
В заявлении ведомства отметили, что 7 марта начали курсировать четыре празднично украшенных троллейбуса, приуроченных к Международному женскому дню. Каждый из этих троллейбусов, курсирующих по упомянутым городам, отличается уникальным оформлением.
Пассажирок в этих троллейбусах ожидают музыкальные поздравления, небольшие подарки и искренние пожелания. Поддержали праздничную инициативу и водители автобусов, многие из которых самостоятельно украсили свои транспортные средства.