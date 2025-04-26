ТАСС: вылетевший спецрейсом из Москвы американский самолет сел в Омане
Вылетевший вечером 25 апреля спецрейсом из Москвы американский самолет Bombardier Global 7500 приземлился в столице Омана Маскате, сообщает ТАСС.
«Борт из Москвы прилетел», — сказал собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин 25 апреля проводил рабочую встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Ранее около 10 утра самолет американского чиновника сел в аэропорту Внуково. Он прилетел на бизнес-джете Bombardier Global 7500.