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ТАСС: вылетевший спецрейсом из Москвы американский самолет сел в Омане

Вылетевший вечером 25 апреля спецрейсом из Москвы американский самолет Bombardier Global 7500 приземлился в столице Омана Маскате, сообщает ТАСС .

«Борт из Москвы прилетел», — сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин 25 апреля проводил рабочую встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Ранее около 10 утра самолет американского чиновника сел в аэропорту Внуково. Он прилетел на бизнес-джете Bombardier Global 7500.