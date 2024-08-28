ТАСС: летящие в Нижнекамск самолеты перенаправили в три ближайших аэропорта
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Пассажирские самолеты, которые летели в Нижнекамск, отправили на посадку в три ближайших аэропорта. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на источники.
Самолеты выполнят посадку в Самаре, Ижевске и Уфе. Это связано со временными ограничениями в нижнекамском аэропорту.
Временные ограничения в воздушной гавани ввели в 09:00 28 августа. Прием и отправка рейсов временно остановились.
Ранее Baza сообщала, что аэропорт Казани перестал работать из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Некоторые рейсы были задержаны.