Тарифы страхования аэропортов могут поднять в России

В России планируют поднять тарифы на страхование аэропортов и авиакомпаний из-за возросших в 2024 году убытков у страховщиков, сообщает газета « Ведомости ».

В 2022–2024 гг. индексацию не проводили, так как Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) в 2022 году заявила о сохранении тарифов. При этом она взяла на себя все риски.

В прошлом году положение осложнилось. Убытки страховщиков возросли, превысив страховые взносы. Также на ситуацию оказали давление санкции, повышение стоимости запчастей и ослабление курса рубля.

В такой ситуации тарифы страхования аэропортов и авиакомпаний могут поднять впервые с 2022 года.

Ранее страховщики поделились самыми нестандартными страховыми запросами россиян. Среди них оказались полисы от неудачных букмекерских ставок, плохих предчувствий.