Таксисты в России могут уйти в серую зону из-за налогов

Общественный совет по развитию такси (ОСРТ) обратился в Минфин и Минэкономразвития РФ с просьбой снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на 50%, так как таксопарки могут оказаться на грани банкротства или уйти в серую зону, сообщает газета «Известия» .

В ОСРТ отметили, что из-за ряда экономических факторов, в том числе изменения порядка расчета НДС, таксопарки оказались на грани выживания. Перевозчики описывают текущее положение дел в сфере легкового такси как кумулятивный финансовый стресс.

Как отметила председатель ОСРТ Ирина Зарипова, за три года стоимость новых автомобилей выросла в два раза. Лизинговые ставки превышают 30% годовых. Кредитные ресурсы для такси стали практически недоступными. А новый порядок начисления НДС стал дополнительной нагрузкой.

Повышение налоговой нагрузки может стать причиной роста количества нелегальных перевозок, полагают в ОСРТ. В организации также считают, что это может привести к уменьшению доходов городских бюджетов. В случае, если такси не будет оказано содействие, отрасль столкнется с банкротством, дроблением предприятий на мелкие фирмы и уходом в теневой сектор.

В мае президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает требования к локализации такси в стране. При этом для некоторых субъектов РФ правительство сделало исключения.