Свыше 79 млн поездок совершили пассажиры Подмосковья на автобусах с января

С начала года в автобусах Мострансавто жители и гости Московской области совершили свыше 79 млн поездок. В феврале пассажиры проехали на автобусах компании более 38,5 млн раз — это на 6,5% больше, чем в феврале прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Чаще всего пассажиры регистрировали поездки с помощью социальных карт, по ним в феврале совершено порядка 18 млн операций. Более 12 млн трансакций было зафиксировано, когда пассажиры оплачивали проезд банковскими картами. По транспортным картам было совершено больше 8,2 млн поездок: свыше 5,3 млн поездок по карте «Стрелка» и более 2,9 млн поездок по карте «Тройка». Самым популярным днем за месяц стало 25 февраля.

По данным мониторинга пассажиропотока, наиболее популярными в феврале стали маршруты МАП № 10 г. Королев, где пассажиры совершили 5,5 млн поездок. В автобусах, курсирующих по маршрутам МАП № 11 г. Балашиха, зафиксировано свыше 4,6 млн операций. На третьем месте идет МАП № 12 г. Ногинск с показателем в 3,9 млн трансакций.

Пассажирам автобусов Мострансавто доступны все способы безналичной оплаты проезда: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами. Компания является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.