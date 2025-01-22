Свыше 600 ям устранили в Химках с начала января

Более 600 ям устранили на дорогах и во дворах Химок с начала года. Активные работы идут во всех микрорайонах города, сообщает пресс-служба администрации округа.

Резкий перепад температур отразился на состоянии дорожного полотна. Сотрудники МБУ «Объединенное городское хозяйство» работают над устранением ям в усиленном режиме. На дороги вывели дополнительные бригады.

«На данный момент у нас работает шесть бригад. Три из них вырезают и подготавливают ямы, еще три — кладут асфальт. Сейчас работаем в усиленном режиме», — отметил начальник отдела ремонта дорог МБУ «Объединенное городское хозяйство» Дмитрий Пелагеин.

Бригады работают парами, на местах используют малую и крупную технику. Работы по ремонту дорожного полотна в Химках проводят ежедневно. С начала года в городе устранили более 1,5 тысяч квадратных метров ям.

Жители могут сообщить об образовавшейся на проезжей части или во дворе яме в телеграм-канале главы Химок или обратиться в свое территориальное управление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.