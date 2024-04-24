Свыше 3,6 тыс автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

За неделю с подмосковных улиц было перемещено 3 625 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Это на 4 автомобиля меньше по сравнению с данными предыдущей недели. Тогда эвакуировали 3 629 транспортных средств», — добавили в ведомстве.

Наибольшее количество транспортных средств (ТС) эвакуировали в Красногорске, Мытищах и Химках. В Красногорске переместили 413 ТС, что на 83 ТС больше, чем на прошлой неделе, в Мытищах — 321 ТС, что на 14 ТС больше по сравнению с прошлой неделей, а в Химках — 304 ТС, что также больше на 7 ТС. В Королеве эвакуировали 222 автомобиля, в Люберцах — 213.

Минтранс Подмосковья призывает уважать всех участников движения и соблюдать правила парковки, не ограничивать проезд экстренных служб и общественного транспорта. Узнать местонахождение эвакуированного транспортного средства в Подмосковье можно по телефону 112, с помощью приложения 112 МО в RuStore, AppStore и Google Play или на сайте ЦБДД МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.



Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.