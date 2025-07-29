Суды в России начали привлекать дрифтеров к уголовной ответственности

В российских регионах начали возбуждать уголовные дела в отношении автомобилистов за дрифт, езду по встречке и агрессивное вождение. За полгода было осуждено несколько человек по статье 267.1 УК, хотя ранее она практически не использовалась, сообщает «Коммерсант» .

Первый в этом году приговор по данной статье за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, был вынесен в январе в отношении водителя в Каспийске. Он мчался на иномарке по встречке, снимая поездку на видео. Суд оштрафовал мужчину на 180 тыс. рублей.

Впоследствии суды в нескольких регионах повторили эту практику. По ст. 267.1 УК были осуждены граждане в Московской области, Приморье, Санкт-Петербурге и т. д.

В МВД России отметили, что применение данной статьи «является оправданным и перспективным направлением формирования ответственности за опасное вождение».

Ранее Госдума несколько раз пыталась ввести административные штрафы за опасное вождение, но так и не смогла доработать соответствующий законопроект до конца. Между тем скоро уголовное наказание, предусмотренное ст. 267.1 УК, может предусматривать не только штрафы, но и лишение свободы лишение свободы.

Ранее суд приговорил автоблогера Гаджи Гаджиева к 3 годам в колонии-поселении. Он сбил женщину с коляской во время дрифта в Подмосковье.