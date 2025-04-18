Строители приступили к укладке асфальта на развязке между Володарским шоссе и путепроводом

В Ленинском округе в рамках второго этапа реконструкции Каширского шоссе дорожные строители приступили к работам по укладке асфальта на соединительном участке между Володарским шоссе и путепроводом через А-105. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Это заключительный участок, который обустраивается в составе транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. После окончания работ строители приступят к нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков. Открыть движение по развязке планируется во 2 квартале», — рассказали в ведомстве.

Параллельно продолжаются работы в рамках 3 этапа реконструкции, где в районе д. Апаринки будет построен путепровод через А-105, два подземных пешеходных перехода. Завершить работы там планируется в 3 квартале 2026 года.

Также проводится реализация 4 этапа реконструкции Каширского шоссе, в рамках которого будет построена транспортная развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, обустроены дублеры и разворотные участки. Завершить работы планируется во 2 квартале 2026 года. В составе будущей развязки над основным ходом Каширского шоссе будет построен путепровод протяженностью порядка 191 м, который перераспределит транспортные потоки и обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы и области.

В декабре 2024 г. в рамках 1 этапа реконструкции Каширского шоссе было открыто движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 в районе д. Апаринки, которая обеспечила бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы и позволила водителям сэкономить до 10 минут за счет перераспределения транспортных потоков на данном участке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.