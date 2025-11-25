Строители начали капитальный ремонт Шатурского моста

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» специалисты приступили к капитальному ремонту моста через озеро Святое-Черное на Кервском шоссе в Шатуре, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В капитальных работах на Шатурском мосту задействованы 13 мостовиков и три единицы спецтехники. Специалисты ведут работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны и перильного ограждения. В рамках капремонта специалисты отремонтируют опоры и балки мостового сооружения, а также уложат новое асфальтобетонное покрытие и установят ограждения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На период проведения работ на мосту организовано реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием. Завершить работы планируется в августе 2026 года.

Мост 1968 года постройки обеспечивает подъезд жителей микрорайона Керва, поселков Долгуша и Северная Грива, а также нескольких СНТ к окружному центру. Ежедневно по сооружению протяженностью 46 метров проезжает больше 400 автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.