Столичным водителя рекомендовали пользоваться общественным транспортом в снег

В Москве вечером в воскресенье ожидается ливень с мокрым снегом, водителям лучше отложить поездки на автомобиле и для поездок использовать городской общественный транспорт, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

С 21:00 воскресенья до утра понедельника в мегаполисе ожидается дождь, в некоторых районах может пройти мокрый снег.

Если отложить поездку на авто нельзя, то водителям следует быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию. На дороге в непогоду не следует совершать резких ускорений и торможений, а также не нужно отвлекаться на телефон.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что циклон «Барбара» принесет в Московский регион первый мокрый снег вперемешку с ливнем. Однако снежный покров сразу же растает.

