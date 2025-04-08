Столичный вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1 откроется в 2025 году

Новый городской вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1 начнет работу в текущем году. На сегодняшний день его строительная готовность составляет около 78%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Городской вокзал Петровско-Разумовская станет крупнейшим хабом на севере Москвы и улучшит транспортную доступность для жителей Бутырского района, Тимирязевского и Марфина — это почти 200 тыс. человек», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Благодаря вокзалу переход между МЦД-1 и МЦД-3, двумя линиями метро и наземным городским транспортом станет удобнее. Планируется перенести остановку МЦД-3 ближе к метро и МЦД-1 для сокращения пересадок. К 2030 году Петровско-Разумовская МЦД-1 будет принимать до 11 тыс. пассажиров ежедневно.

В настоящее время специалисты устанавливают на объекте инженерные системы, ведут отделку помещений, монтируют стеклянный фасад, а также проводят пусконаладку лифтов и эскалаторов.

Особое внимание уделяется организации работ, которые могут повлиять на движение поездов. Они выполняются в технологические окна в ночное время. В апреле запланировано сокращение продолжительности технологических окон с 8 до 4,5 часов.

Ранее власти Москвы сообщали, что за 2 года в столице намерены закончить возведение и реконструкцию 7 городских вокзалов.