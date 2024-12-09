Столичный Дептранс объяснил столпотворение на Электрозаводской МЦД-3

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Причиной скопления пассажиров в понедельник утром на станции Электрозаводская МЦД-3 стали внеплановые работы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

ПАО «Россети Московский регион» ведет работы в пешеходном тоннеле возле станции. Часть сооружения огорожена. В связи с этим в понедельник в утренний пик на станции было зафиксировано скопление пассажиров.

В Дептрансе уточнили, что на движение транспорта работы не повлияли. Поезда МЦД и метро следуют в штатном режиме.

Отмечается, что сроки окончания работ находятся в ведении производителя.

Ранее власти Москвы утвердили план по обновлению общественного транспорта. Планируется обновить вагоны в метро, вагоны на МЦД, электробусы и трамваи.