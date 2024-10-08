Столичный аэропорт «Внуково» работает штатно после снятия ограничений

Ограничения, во время которых аэрогавань не осуществляла прием и отправку рейсов, действовали дважды: с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25. Это внесло коррективы в расписание рейсов.

Согласно онлайн-табло Внукова, на вылет были задержаны 11 рейсов, на посадку — 10, еще один рейс отменили. Кроме того, 4 самолета перенаправили в другие столичные аэропорты.

Ранее в аэрогавани вводили план «Ковер». Его действие не было связано с вероятностью атаки беспилотников или иной угрозой.