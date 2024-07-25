Станцию «Тютчевская» на Троицкой линии метро за МКАД откроют осенью

Станция «Тютчевская» станет первой на Троицкой линии метро за МКАД, ее строительство подходит к завершению, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Станцию планируют открыть уже осенью 2024 года. Благодаря ей 154 тыс. жителей района Теплый Стан и поселка Мосрентген смогут быстрее и комфортнее совершать поездки по удобному маршруту. При этом жители поселка Мосрентген впервые получат метро в шаговой доступности.

Как отметил заммэра столицы, глава Дептранса Максим Ликсутов, по будням станцией будут пользоваться 15 тыс. пассажиров. А после полного ввода Троицкой линии пассажиропоток превысит 21 тыс. пассажиров в сутки, тем самым увеличившись в 1,5 раза.

Ликсутов добавил, что пассажиры смогут экономить в дороге до 40 мин. ежедневно. Станция «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии разгрузится до 7%. Добраться до пересадки на «Новаторскую» БКЛ можно будет всего за 10 мин. После открытия «Крымской» путь до МЦК сократится до 20 мин.

Власти продолжат расширять рельсовый каркас столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что на «Тютчевской» в наземном вестибюле установили турникеты и эскалаторы. Также там провели облицовку потолка и стен.