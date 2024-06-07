Загрутдинов: на станции метро «Тютчевская» установили турникеты и эскалаторы

На будущей станции «Тютчевская» Троицкой линии метро в наземном вестибюле установили турникеты и эскалаторы, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На данный момент на станции ведется облицовка потолка и стен, выполнено остекление, а также продолжается монтаж оборудования.

«Уже установили девять турникетов, четыре из них ведут на платформу эскалатора, а также три лифта для маломобильных групп населения. Кроме того, завершается архитектурная отделка платформенного участка, на путевые стены которого нанесли строки из произведений поэта Федора Тютчева», — уточнил Загрутдинов.

Общая площадь выполненных архитектурно-отделочных работ на всем станционном комплексе составляет уже почти 80 тыс. кв. м.

Строящаяся станция «Тютчевская» Троицкой линии подземки расположена на внешней стороне 42-го км МКАД.