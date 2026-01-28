Станцию МЦД Лобня в Подмосковье очищают от снега с раннего утра

В Лобне от последствий мощного снегопада расчищают не только тротуары и дороги, но и железнодорожную инфраструктуру. На одноименной станции работа кипит с 5 утра — там очищают от снега пешеходный мост и платформы.

Фото - © Екатерина Федосеева Фото - © Екатерина Федосеева Фото - © Екатерина Федосеева

Бригада из двух человек, отвечающих за чистоту на станции, активно трудится: они уже привели в порядок территорию у моста, пандус, ступени и подход к кассам. Ступени моста очищают в два приема: сначала основную массу снега убирают лопатой, затем проходятся шваброй с губкой — она лучше убирает влагу и грязь.

«Чистим два раза в день: утром, до наплыва пассажиров, и поздно вечером, после последней электрички», — рассказал один из рабочих.

После того, как мост будет почищен, работы начнутся на подходах к нему со стороны платформ. Затем бригада берется за сами платформы для обеспечения безопасности передвижения пассажиров.

Второй день Подмосковье находится в снежном плену. За минувшие сутки в регионе выпало до 50% от январской нормы осадков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

