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Станции зарядки электромобилей московского производителя могут появиться в Индии

Зарядные станции для электротранспорта московского производителя могут восполнить дефицит зарядной инфраструктуры в Индии, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в первом полугодии центр поддержки и развития экспорта «Моспром» организовал для столичных компаний 10 мероприятий: международные бизнес-миссии и участие в профильной выставке.

Отмечается, что в Объединенных Арабских Эмиратах производитель соусов, джемов и мармелада получил ряд предложений об открытии контрактного производства в Дубае.

Партнеров из Азербайджана заинтересовала возможность локализации в стране серийного производства медицинских изделий.

Одним из перспективных направлений развития сотрудничества с Египтом стала возможность локализации интраокулярных линз компании из Москвы.